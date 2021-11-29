Кострома, , 22:09 — REGNUM До конца 2021 года в библиотеки Костромской области поступят 5500 новых книг. Об этом сообщает департамент культуры региона.

Сельская библиотека Наталья Диева © ИА REGNUM

Учреждения закупят современных авторов для взрослых и детей, чьи книги были изданы не позднее 2019 года. В список попала повесть «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, роман Эриха Марии Ремарка «Три товарища», рассказы Николая Носова. Среди запросов взрослых читателей — издания Наринэ Абгарян, Виктора Пелевина, Татьяны Устиновой, Марии Метлицкой, Дины Рубиной, Олега Роя.

Средства на их покупку в рамках национального проекта «Культура» — 3,2 млн рублей выделило профильное министерство. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте культуры региона, всего в Костромской области 350 библиотек. В какие из них распределить книги, решат власти муниципалитетов. В любом случае издания должны оказаться на книжных полках до конца текущего года.

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