Бухарест, 29 ноября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Национальный газотранспортный оператор Румынии — компания Transgaz объявила о реализации масштабной программы по обеспечению Молдавии румынским природным газом. Об этом 29 ноября сообщил бухарестский портал Profit.ro.

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Согласно официальной информации, накануне Transgaz подписал кредитное соглашение с крупнейшим региональным банком Banca Comerciala Romana на сумму в 220 млн леев ($44 млн), которые будут направлены на улучшение газоснабжения и модернизации соответствующих мощностей Молдавии.

Детали банковской сделки и пути дальнейшего трансфера средств в Кишинев не разглашаются. Известно лишь о том, что в рамках указанной программы Бухарест планирует вдвое увеличить поставки в соседнюю страну голубого топлива.

Напомним, 25 ноября вступивший в должность премьер-министр Румынии Николае Чукэ пообещал Кишиневу «всеобщую поддержку Бухареста» в развитии молдавской экономики, а также интеграции Молдавии в структуры Европейского союза.