Берлин, 29 ноября, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Риски нового варианта коронавирусной инфекции, который впервые был обнаружен в ЮАР на прошлой неделе, в настоящее время интенсивно обсуждаются. Между тем, вариант Omikron был обнаружен во многих других странах, включая Германию. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 29 ноября.

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Пока не ясно, какую опасность представляет мутировавший вирус, однако эксперты обеспокоены. На данный момент развитие вируса в Германии может вызвать множество поводов для беспокойства, подтверждают последние данные Института Роберта Коха (RKI).

Общенациональная семидневная заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает расти и вновь достигла максимума. Согласно RKI, значение увеличилось до 452,4 случаев на 100 000 человек.

Семидневная заболеваемость указывает на количество новых случаев инфицирования на 100 000 жителей в течение недели. 8 ноября данное значение в Германии впервые превысило максимальный зарегистрированный порог (200). С тех пор Институт Роберта Коха ежедневно объявляет о рекордной заболеваемости.

По данным RKI, по всей стране в течение 24 часов было зарегистрировано 29 364 новых случая заражения вирусом. Общее число погибших от пандемии в Германии увеличилось до 100 956.