Вологда, 29 ноября, 2021, 17:15 — ИА Регнум. В Вологодской области за десять месяцев 2021 года сдано почти 438 тысяч квадратных метров жилья. Об этом ИА REGNUM 29 ноября заявил заместитель губернатора Вологодской области Антон Стрижов. По его словам, уровень обеспеченности жильем в регионе вырос с 26,7 квадратных метров на одного человека в 2011 году до 31,6 квадратных метров в 2020 году (в среднем по России 26,9 квадратных метров). Вологодская область по данному показателю заняла среди регионов РФ 11-е место.

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Стрижов также уточнил, что, по данным ЦБ РФ, в 2020 году жителям области было выдано свыше 16,6 тысяч ипотечных кредитов, а за 9 месяцев 2021 года — более 12,7 тысяч. За 2020 год застройщикам выдали 28 разрешений на строительство, за 10 месяцев 2021 года организации получили такое же количество разрешений.

Чиновник добавил, что на сегодняшний день 14 вологодских строительных организаций из 45 ведут работу по проектному финансированию.