29 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили финансовую поддержку, которую решил оказать Европейский союз Польше, Литве и Латвии в их сдерживании мигрантов на границах с Белоруссии.

Светлана Рыбина, , 17:48 — REGNUM Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что принято решение утроить средства, выделяемые ЕС Литве, Латвии и Польше для охраны границ, до €200 млн, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 29 ноября в социальной сети Facebook.

Welcome в Европу Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«За проявленный «героизм» и «отвагу» при сдерживании прорыва трёх тысяч мигрантов в Европу на европейско-белорусском фронте руководство Европейского союза приняло решение наградить Польшу, Латвию и Литву €200 млн», — издевается Sharafuddin A.

Многие пользователи пришли к выводу, что Европа пытается отгораживаться от толп мигрантов, хотя сама виновата в том, что люди массово бегут из своих стран, которые были, по сути, разрушены действиями европейских политиков.

«Как же это «гуманно». «Защита прав человека», видимо, не распространяется на тех, чья вина лишь в том, что именно Евросоюз их лишил возможности нормально жить. А ведь ещё звали беженцев к себе, обещали им кисельные берега», — отмечает Катюша Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что мигранты бегут в Европу за лучшей жизнью, но Евросоюз готов открыть свои двери только для «правильных» нелегалов.

«Да, мигрантов кинули по полной, т. е. «по-европейски». Деньги ушли «пострадавшим» странам от произвола выходцев из разрушенных Европой стран, которые стремились попасть в ЕС. Лицемерие и двойные стандарты в определении виновников миграционного кризиса. Если в воздухе запахло деньгами, ищи, кому это выгодно», — указывает Игорь К.

Урсула фон дер Ляйен © European Union 2019 – Source EP

Часть людей полагает, что мигранты, застрявшие между Белоруссией и Евросоюзом, почему-то не получают от Европы того же подхода, которым пользуются те же самые мигранты, попадающие в Евросоюз по другим направлениям.

«Мигранты в основном с других сторон идут и плывут в Европу. И дальше будут идти, и дальше их будут принимать, но только не тех, кто застрял на белорусско-польской границе. К ним отдельное отношение», — пишет Tatyana E.

Ряд пользователей указывает на то, что руководство ЕС относится к странам Восточной Европы как к своим подчинённым, которым накидывают зарплату за сверхурочные.

«Какое благородство. Холопы получили подачку от хозяев, чтобы без их разрешения никого не пускали в Европу», — считает Башир А.

«А поляки молодцы! Навели кипишь на границе и вот, на тебе, добрый ЕС подкинул евро на заборчик! Кто на них нападает, от кого защищаться? Ненависть, злоба выходит из берегов!» — пишет Людмила К.

Беженцы на белорусско-польской границе Gpk.gov.by

Нашлись и те, кто убеждены, что ЕС совершенно не туда направляет свои миллионы. Граждане убеждены, что миграционный кризис закончится сразу, как только в европейские деньги потекут в Белоруссию.

«Да дайте уже эти деньги «Батьке» и не надо будет тогда вам охранять свои границы, ваши пограничники будут спать спокойно, потому что «белорусские» мигранты исчезнут как фактор», — призывает Владимир Г.

Напомним, 28 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Вильнюсе о том, что принято решение утроить средства, выделяемые ЕС Литве, Латвии и Польше для охраны границ, до € 200 млн. Она также отметила, что Литва уже получила €37 млн в качестве экстренной поддержки.