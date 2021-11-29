29 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Россия традиционно работает с действующим государственным руководством той или иной страны, соблюдая принцип невмешательства во внутренние дела. Однако этот принцип не исключает, а предполагает контакты с оппозицией

Александр Савельев, , 18:37 — REGNUM 25 ноября 2021 года президент Сербии Александр Вучич посетил с визитом Россию. Перед поездкой он обозначил свою главную, если не единственную цель — добиться от России минимальных цен на газ. На фоне поразившего всю Европу газового кризиса этот вопрос действительно представляет особую важность для Сербии, как и для других стран Европы.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Вызывает удивление, что ни до, ни после своей встречи с президентом России В. В. Путиным Александр Вучич не высказался публично по другим острым вопросам, в том числе о дальнейшей судьбе Косово и Республики Сербской в составе Боснии и Герцоговины. Цена на газ оказалась для сербского президента важнее территориальной целостности страны и судеб соотечественников.

И до своего визита, и после него Александр Вучич рассыпался в комплиментах президенту России. Действительно, сохранение на полгода цены на минимальном для Европы уровне 270 долл. за 1000 куб. м не только обеспечит Сербии безболезненное прохождение предстоящего сложного отопительного периода.

В апреле 2022 года в Сербии предстоят всеобщие выборы — президента и Национального собрания. С учетом традиционных российско-сербских взаимных симпатий и реальной значимости газовых поставок уступка России по ценам на газ будет справедливо воспринята как политическая поддержка Александра Вучича перед скорыми выборами. В Сербии помнят, как Россия вступилась за своих православных братьев в 1914 году, что привело к Первой мировой войне, и как Красная армия освобождала Югославию от нацистов в 1944 году. Влияние российского фактора на сербское общество по-прежнему велико.

Президент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин на переговорах в Сочи Kremlin.ru

В пользу сохранения для Сербии (и лично для Вучича) низких цен на газ приводится аргумент новой для Сербии роли транзитера газа. По «Балканскому потоку» — ответвлению «Турецкого потока» — газ будет поставляться в Венгрию и, возможно, на австрийские хабы. Такой же аргумент может быть применим и для Турции, которая, по некоторым данным, получает газ по ценам выше, чем Сербия, являясь при этом ключевым звеном транзита. В условиях острейшего экономического кризиса в Турции ее руководство вряд ли упустит возможность поторговаться за цены.

Спустя две недели после его встречи с президентом России, получив важную для себя экономическую и политическую поддержку, на 9−10 декабря Александр Вучич приглашен участвовать в саммите, а точнее, смотре демократий, организованном США и их союзниками. Этот саммит как узурпацию права монопольно устанавливать свои критерии демократии уже осудил МИД России.

США (и их союзники по НАТО) — то самое государство, которое бомбило Югославию в 1999 году, применяя боеприпасы с радиоактивным обеднённым ураном. В результате погибли тысячи беззащитных граждан, а Югославия потеряла сакральное для сербов Косово.

Бомбардировка Югославии (сс) Darko Dozet

Участие Александра Вучича в «саммите демократий» будет означать его согласие и с законностью бомбардировок, и с их последствиями — многочисленными жертвами, включая сотни детей, и с потерей Косова.

Одним из официально заявленных приоритетов сербского президента является вступление в ЕС. Вряд ли Александр Вучич не знает, что на карте Европейского союза трудно отыскать страны, не являющиеся полноправными членами НАТО или его активными партнерами.

Одним из условий вступления Сербии в ЕС Брюссель назвал урегулирование ее отношений с Косово: независимость бывшей части Югославии и Сербии уже давно признали флагманы Евросоюза — Германия и Франция, а также лидеры евроатлантизма — США и Великобритания.

Вступление Сербии в ЕС не может состояться без признания Белградом независимости Косова, что вызовет усиление давления на остающееся сербское меньшинство и чревато этническими чистками, которые затем неизбежно распространятся и на Республику Сербскую в составе Боснии и Герцеговины.

Храм Христа Спасителя (Баня-Лука) (сс) Budzak2

Сообщается, что Албания уже ведет переговоры с властями Косова о той или иной форме объединения. В случае признания Сербией независимости части своей территории, этому примеру последуют многие другие страны, переговоры между Албанией и Косово будут активизированы. В результате Европа получит на Балканах мощное мусульманское государство под очевидным влиянием все более амбициозной Турции.

Россия окажется в сложном положении — у нее не останется более аргументов отказывать Косово в признании. При этом значительная часть сербского общества воспримет это как предательство давнего братства — отношения России не с нынешним руководством, а с самим народом Сербии будут поставлены под удар.

Россия традиционно работает с действующим государственным руководством той или иной страны, соблюдая принцип невмешательства во внутренние дела. Однако этот принцип не исключает, а предполагает контакты с оппозицией, поиск и работу с теми альтернативными политическими силами, которые не только на словах, но и на деле готовы к реальному и взаимовыгодному экономическому и политическому сотрудничеству.