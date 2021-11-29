д. Брузги, , 17:13 — REGNUM «Мерзкие, дешевые вредители. Радуются и хайпуют на этой проблеме. Никаких денег не дают. Но мы сделаем все, чтобы они заплатили. Не заплатят — обойдемся», — заявил 26 ноября Александр Лукашенко, критикуя представителей Евросоюза в лагере нелегальных мигрантов близ белорусско-польской границы.

Беженцы на белорусско-польской границе Gpk.gov.by

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Выступая перед пропагандистами, он крайне негативно высказался о политиках Польши и Евросоюза в целом. Он также стал заочно спорить с пограничной стражей Польши, препятствующей нарушению государственной границы своей страны курдами, прибывшими из Ирака, Сирии и других стран.

«Что ж вы выбрасываете людей? Это что, скотина какая-то, что вы их выбрасываете?», — обратился он к польским пограничникам, которые его не слышали и не видели.

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Лукашенко считает, что скопившимся близ белорусско-польской границы курдам-езидам (стремящимся в Германию, где большая турецкая община) согласится помочь турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Руководитель постсоветской республики заявил: «У Турции попросим. Реджеп старый мой друг. Он для этих несчастных людей, мусульман, найдет деньги» (езиды — не мусульмане — прим. ИА REGNUM).

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Говоря о потенциальной террористической угрозе, Лукашенко предостерёг зарубежных оппонентов от преждевременной радости. Он заявил: «Рано радуются. Надо эту проблему решить. На сегодняшний день она не решена. Для России, и для нас, и даже для Украины будет проблемой, если они пойдут сухопутным путем. Это будет беда. И непонятно, кто в этих толпах будет идти. Все-таки в самолете оружие и взрывчатку не провезешь, это все контролируется. А это все будет не под контролем. Эти бездумные мерзавцы (на Западе. — Прим. президентской пресс-службы) не понимают, что они творят. Если это произойдет в Белоруссии и России, там мало не покажется, мы вынуждены будем защищаться, и будем использовать всякие методы».

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