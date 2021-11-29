Берлин, 29 ноября, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Работа в качестве студента-стажера или фрилансера: большинство студентов в Германии зависят от работы с частичной занятостью. Какая модель подходит лучше всего? Об этом сообщает немецкое агентство DW 29 ноября.

Чтобы иметь возможность позволить себе жильё, продукты питания и обучение, около 75% немецких студентов работают на стороне. При этом им приходится пробиваться через джунгли законодательства, ограничений заработной платы и налоговых правил.

Одной из самых популярных моделей для студентов является «мини-работа». Мини-вакансии несложны и популярны, прежде всего из-за низких налогов и страховых сборов. Максимальная среднемесячная заработная плата на такой работе составляет 450 евро. Таким образом, верхний предел дохода составляет 5400 евро в год.

С новой правительственной коалицией данная тенденция может измениться в будущем. Согласно коалиционному соглашению, новое правительство хочет поднять лимит доходов до 520 евро в будущем. Повышается и минимальная почасовая заработная плата: до 12 евро в час.

Важно отметить еще одно большое преимущество мини-вакансий по сравнению с работой в качестве студента-стажера. Человек, выполняющий данный тип работы, не платит налогов, при этом взносы в пенсионное и медицинское страхование оплачиваются работодателем.