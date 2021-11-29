Козельск, Калужская область, 29 ноября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Житель Козельского района проведёт девять лет в колонии строгого режима за попытку сбыть наркотики, сообщили 29 ноября корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Установлено, что в апреле 2021 года 30-летний осужденный, находясь на территории Козельска, за денежное вознаграждение размещал в тайниках наркотические средства, предназначенные для дальнейшей реализации. Однако осуществить свой преступный умысел злоумышленник не смог, так как был задержан сотрудниками полиции на месте преступления.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом мнения государственного обвинителя, подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы.