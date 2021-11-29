29 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция выступает за мир в регионе и готова к тому, чтобы стать посредником между Россией и Украиной.

Оксана Переможенко, , 17:48 — REGNUM Турция выступает за мир в регионе и готова к тому, чтобы стать посредником между Россией и Украиной. Об этом, как сообщает телеканал NTV, 29 ноября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы за мир в регионе… Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином (президентом РФ Владимиром) Путиным. Мы готовы к посредничеству, проводя переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным», — сказал он.

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Новость обсудили читатели украинских телеграм-каналов Klymenko Time, «Бородатая Бабушка», а также VESTI. Многие отметили, что президенту Турции нужно прежде всего разобраться с ситуацией в своей стране. Иные также добавили, что Эрдоган может быть посредником лишь между Киевом и республиками Донбасса. Россия не является стороной конфликта в Донбассе.

«Может, просто стоит начать выполнять Минские?» — спросил «ЧуниМуни».

»Сейчас Лукашенко должен обидеться», — добавила Inna A.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Эрдоган Байрактарович тоже изо всех сил хочет вылезти из региональных держав», — написал Trailercitycash.

«Судя по турецкой лире, султану надо к домашним делам переходить», — добавил Герман.

«Посреднических беспилотников пришлет?» — с сарказмом спросил ВМ.

«Набивает себе очки перед выборами? Есть Минские, никто других форматов вести не будет. Да и Песков только что сказал, что РФ — не сторона конфликта», — добавил Vinni.

«Очень хочется мандарины втулить», — иронизирует Татьяна Т.

«Норм такой посредник. Сначала «байрактары» для войны, а потом мирить. Этот посредник нож в спину воткнёт и глазом не моргнет, уже проходили», — отреагировал один из комментирующих.

«Эрдоган в преддверии выборов взял в клюв пальмовую ветвь миротворца? Цикаво (интересно — О. П.), на каких условиях», — задумался ИN.

«Ну да, поставки беспилотников Украине очень этому способствуют. Думаю, что РФ такие посредники… [не нужны]», — написал Viktor.

«Турецкий султан наконец-то отвечает запорожцам?» — смеется Leonid B.

«Хотелось бы это видеть! А «байрактары» свои он заберёт у Украины?» — задалась вопросом Svetlana D.

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 в войсках Украины President.gov.ua

«С таким другом и врагов не надо», — добавила Елена М.

«Мандарины ему остановили? Сейчас ещё и гранаты с хурмой тормознут…» — иронизирует L A.

«Без него как-то обойдутся», — пишет KeS.

«Переговоров между Россией и Украиной по Донбассу не существует, Россия не сторона конфликта. Может, Эрдоган хочет стать посредником в переговорах между Украиной и ДНР и ЛНР?» — поинтересовался «Н».

»А при чём тут Россия, она разве участник конфликта? Эрдогану нужно Минские соглашения прочитать. А с другой стороны, хочет себе имидж улучшить на фоне протестов в Турции», — подытожил Soldr.

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