Берлин, 29 ноября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Президент Германии обратился к гражданам с призывом предотвратить новый локдаун, добровольно сократив контакты с другими людьми. Об этом сообщило немецкое агентство DW 29 ноября.

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«Важно, чтобы мы все сейчас действовали вместе», — пишет Франк-Вальтер Штайнмайер в статье для газеты Bild am Sonntag. «Давайте придерживаться правил, давайте снова сократим наши контакты! Давайте сделаем это, чтобы школы и детские сады снова не закрывались, чтобы нам не приходилось полностью останавливать общественную жизнь», — отметил он.

Федеральный президент также призвал немецких граждан пройти вакцинацию: «Мы могли бы быть намного дальше! Это горькое, но необходимое осознание. Средства защиты от смертельного инфекции у нас есть. Но до сих пор лишь немногие воспользовались ими. Вот почему я хотел бы снова попросить вас сегодня: сделайте вакцинацию и своевременно обеспечьте себе защиту от вируса!»

Ранее исполняющий обязанности федерального министра труда Хубертус Хайль заявил: «Самое главное, чтобы больше людей получали вакцины. Это также относится к тем, кто много зарабатывает и находится в центре внимания, например, к профессиональным футболистам. Существует моральное обязательство: Сделайте прививку», — сообщил Хайль.

Когда его спросили, выступает ли он за общую обязательную вакцинацию, Хайль ответил: «Да, и я думаю, что правильно, что мы должны сделать первые шаги до Рождества. Общая обязательная вакцинация должна быть юридически безопасной и практически осуществимой».

Институт Роберта Коха (RKI) тем временем сообщил о новом максимуме семидневной заболеваемости в Германии. Соответственно, количество зарегистрированных новых инфекций на 100 000 жителей в неделю выросло до 446,7 случаев. Всего месяц назад данное значение составляло 130,2 случая на 100 000 человек.