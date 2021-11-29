Каменск-Уральский, Свердловская область, , 17:10 — REGNUM В Свердловской области бывшую главу кредитного потребительского кооператива Уральского региона «Содействие» отдали под суд за обман 1121 пайщика. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

Pixabay.com

Женщина 1979 года рождения обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2009—2019 годах она заключала с населением договоры о передаче личных сбережений на фиксированный срок. В договорах была указана процентная ставка в размере не менее 11% годовых.

В полном объёме своих обязательств эта женщина не исполнила. Граждане понесли ущерб на общую сумму более 430 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Красногорский районный суд Каменска-Уральского.