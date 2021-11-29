Каменск-Уральский, Свердловская область, 29 ноября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. В Свердловской области бывшую главу кредитного потребительского кооператива Уральского региона «Содействие» отдали под суд за обман 1121 пайщика. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Женщина 1979 года рождения обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2009—2019 годах она заключала с населением договоры о передаче личных сбережений на фиксированный срок. В договорах была указана процентная ставка в размере не менее 11% годовых.

В полном объёме своих обязательств эта женщина не исполнила. Граждане понесли ущерб на общую сумму более 430 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Красногорский районный суд Каменска-Уральского.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых пояснил корреспонденту ИА REGNUM, что расследованием этого резонансного дела из 197 томов занималась следственная группа Главного следственного управления из пяти наиболее опытных криминалистов. Чтобы добыть доказательства, следователи полиции провели более 20 бухгалтерских экспертиз.