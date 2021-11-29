Берлин, 29 ноября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. В городе Любек (Германия) десятки немецких граждан стояли в очереди на несанкционированную вакцинацию против COVID-19. Было сделано около 50 прививок, прежде чем федеральная полиция смогла вмешаться. Об этом сообщило немецкое агентство DW 29 ноября.

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Немецкая полиция была вынуждена остановить мероприятие фальшивого центра вакцинации после того, как врач начал вводить нелегальную вакцину против COVID-19, которую он сам изобрел, сообщают местные СМИ.

Вакцина, разработанная без какого-либо официального признания, была введена по меньшей мере 50 местным жителям в аэропорту Любека на севере Германии. Когда правоохранительные органы вмешались, ещё 200 человек стояли в очереди на получение прививки.

Винфрид Штеккер, врач и предприниматель, прославился в Германии в марте после того, как дал интервью журналу Der Spiegel о своей самодельной вакцине. Штекер разработал свою вакцину без какого-либо сотрудничества с регулирующими органами. Он проверил укол на себе и примерно 100 добровольцах.

Врач заявил, что его вакцина эффективна в 97% случаев и может быть воспроизведена в больших количествах, однако ему были предъявлены уголовные обвинения.

Кампания нелицензированной вакцинации считается уголовным преступлением в соответствии с Законом о лекарственных средствах Германии.