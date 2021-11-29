Вашингтон, 29 ноября, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Главный инфекционист США Энтони Фаучи сказал главе Белого дома Джо Байдену, что потребуется около двух недель для сбора однозначной информации на счет штамма «Омикрон», сообщает 29 ноября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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По возвращению с праздников в честь Дня благодарения Байден был проинформирован на счет мер по предотвращению распространения нового штамма «Омикрон» в США, который обещает достичь Штатов вопреки временному запрету на авиарейсы из Южной Африки, где он и был впервые обнаружен.

Ранее Фаучи заявил, что существующие вакцины от COVID-19, вероятно, обеспечат определенную степень защиты от тяжелой болезни в случае заражения коронавирусом со штаммом «Омикрон».

Сегодня позднее Байден планирует выступить в связи с вопросом распространения нового штамма в стране.