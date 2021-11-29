Большеберезниковский район, Мордовия, 29 ноября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. В селе Николаевка прошла военно-историческая реконструкция «Сурский рубеж». Мероприятие посвящено 80-летие со дня начала строительства оборонительных рубежей в республике, сообщает пресс-служба Научно-исследовательского института гуманитарных наук при правительстве республики.

Пресс-служба НИИ гуманитарных наук при правительстве Мордовии Реконструкция начала строительства рубежа

В ходе реконструкции были воспроизведены события начала строительства Сурского рубежа по правому берегу реки Суры. Были мобилизованы в основном дети, женщины, старики и подростки. На территории Мордовии сооружения включали в себя противотанковые рвы, окопы, командные пункты, землянки и ДЗОты. В создании оборонительных сооружений приняли участие около 70 тыс. жителей республики.

В реконструкции приняли участие кадеты, школьники, представители Регионального отделения Российского военно-исторического общества, сотрудники НИИ гуманитарных наук, представители Военного комиссариата Мордовия, Клуба военно-исторической реконструкции «Сурский рубеж», поискового движения, общественных организаций.

Организаторами реконструкции выступило региональное отделение РВИО совместно с Межрегиональной общественной организацией мордовского (мокшанского и эрзянского) народа при поддержке минспорта и молодежной политики республики, НИИ гуманитарных наук при Правительстве РМ, Центрального государственного архива РМ, Мемориального музея военного и трудового подвига 1941−1945 гг., МРПО «Поиск», Клуба военно-исторической реконструкции «Сурский рубеж».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября в Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941−1945 годов в Саранске открылась выставка, посвященная 80-летию строительства Сурского рубежа, которая будет работать до января 2022 года. Экспозиция представляет архивные фотодокументы, отражающие трудовой подвиг жителей Мордовии на строительстве защитных сооружений.