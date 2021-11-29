Москва, , 17:07 — REGNUM Москва обязательно примет ответные меры после высылки из США 27 российских дипломатов, заявил 29 ноября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

МИД России Nikita Dezhurny

Речь идёт о сотрудниках посольства России в США, которых обязали покинуть пределы страны до 30 января 2022 года.

Рябков отметил, что Вашингтон уже предупрежден о вынужденных ответных мерах России. При этом он подчеркнул, что в Москве не желают такого развития событий, но «не могут не отвечать в таком жанре».

«Их предупредили, что во избежание дальнейшего сокращения персонала, они должны остановиться», — цитирует слова замглавы МИД РФ агентство «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что американская сторона умышленно затягивает продление виз или оформление разрешений на въезд в США примерно 100 дипломатам РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД РФ рассказали о «вязких» консультациях с США по визовым вопросам