Москва, 29 ноября 2021, 17:07 — REGNUM Москва обязательно примет ответные меры после высылки из США 27 российских дипломатов, заявил 29 ноября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

МИД России
МИД России
Nikita Dezhurny

Речь идёт о сотрудниках посольства России в США, которых обязали покинуть пределы страны до 30 января 2022 года.

Рябков отметил, что Вашингтон уже предупрежден о вынужденных ответных мерах России. При этом он подчеркнул, что в Москве не желают такого развития событий, но «не могут не отвечать в таком жанре».

«Их предупредили, что во избежание дальнейшего сокращения персонала, они должны остановиться», — цитирует слова замглавы МИД РФ агентство «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что американская сторона умышленно затягивает продление виз или оформление разрешений на въезд в США примерно 100 дипломатам РФ.

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