Москва, 29 ноября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Москва обязательно примет ответные меры после высылки из США 27 российских дипломатов, заявил 29 ноября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Nikita Dezhurny МИД России

Речь идёт о сотрудниках посольства России в США, которых обязали покинуть пределы страны до 30 января 2022 года.

Рябков отметил, что Вашингтон уже предупрежден о вынужденных ответных мерах России. При этом он подчеркнул, что в Москве не желают такого развития событий, но «не могут не отвечать в таком жанре».

«Их предупредили, что во избежание дальнейшего сокращения персонала, они должны остановиться», — цитирует слова замглавы МИД РФ агентство «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что американская сторона умышленно затягивает продление виз или оформление разрешений на въезд в США примерно 100 дипломатам РФ.