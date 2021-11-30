Приштина, 30 ноября 2021, 16:39 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 29 ноября в ходе совместной пресс-конференции с президентом Словении Борутом Пахором заявила, что косовская сторона всегда конструктивно подходила к диалогу с Сербией, однако, «по нашему впечатлению, Сербия не заинтересована в заключении юридически обязательного соглашения с Косово».
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи назвала взаимное признание «центром» процесса диалога.
Отдельно Османи отметила, что параллельные структуры власти на севере Косово дестабилизируют регион. Не обошлось и без упоминания о «злокозненном русском влиянии».
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