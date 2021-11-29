Афины , 29 ноября, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Дружеские отношения с Россией важны для Греции, заявил заместитель министра иностранных дел республики Мильтиадис Варвициотис в опубликованном 29 ноября заявлении греческого МИД.

Mil.ru Россия и Греция

Греческий дипломат на встрече с заместителем российского министра иностранных дел Александром Грушко заявил: «У нас очень дружеские отношения с Россией».

Варвициотис добавил, что Афины будут рады развивать отношения с Москвой. По его словам, готовящийся в следующем месяце визит в Россию премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса — подтверждение настроя Афин на сотрудничество.