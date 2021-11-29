Санкт-Петербург, , 17:21 — REGNUM Мужчина должен выплатить материальный ущерб Государственному Эрмитажу за акт вандализма, совершенный в отношении музея. Сумма составила 370 943 рубля. Об этом решении сообщила 29 ноября объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Эрмитаж Дарья Драй © ИА REGNUM

Здание Зимнего дворца подверглось акту вандализма утром 29 августа 2020 года. Сергей Комов и еще два неустановленных лица с помощью краски нанесли на боковые части фасада надписи в виде символов высотой не менее 50 см и длиной не менее десяти метров. Как отмечает суд, граффити не несло никакой смысловой нагрузки. В результате осуществленного правонарушения внешний вид дворца был испорчен.

Сергей Комов помимо штрафа также получил ограничение свободы сроком на 10 месяцев по статье 214 ч. 2 УК РФ. Напомним, что Зимний дворец находится в списке ЮНЕСКО, а также относится к особенно ценным объектам культурного наследия Российской Федерации.

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