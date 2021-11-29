Москва, , 16:58 — REGNUM НАТО в очередной раз пытается оправдать свои действия у границ России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Андрей Картаполов Mil.ru

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«Безусловно, несмотря на ряд наших серьёзных озабоченностей в отношении определенных действий со стороны западных партнёров, мы готовы к конструктивному и, подчеркиваю, равноправному диалогу. Мы не раз об этом говорили, но только, в том случае, если с нами не будут разговаривать в менторском, поучительном тоне, пытаясь навязывать нам свою позицию», — отметил Картаполов.

Россия — независимое государство и оказывать на нас давление не нужно, такой подход ни к чему хорошему не приведет, отметил депутат.

Он обратил внимание на то, что секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявляет о желании НАТО провести встречу по вопросам безопасности Совета Россия — НАТО, но, в тоже время, указывает на то, что НАТО не намерена сокращать свое военное присутствие в регионе, примыкающем к границам РФ.

«В этом случае, конечно же, теряется сам смысл диалога. И потом, от кого они собрались защищать Латвию, Литву, Польшу и Эстонию? От какой такой угрозы… может от украинских трудовых мигрантов? Просто в очередной раз Запад под прикрытием несуществующих угроз и вызовов, пытается оправдать свои действия», — считает Картаполов.

Предложение Североатлантического альянса провести встречу по вопросам безопасности Совета Россия — НАТО остается в силе, заявил накануне находящийся в Вильнюсе с визитом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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