Вашингтон, 29 ноября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Американская биофармацевтическая компания Pfizer и немецкая BioNTech начали работу над адаптацией своей вакцины от коронавируса под новый штамм «Омикрон», сообщили 29 ноября в пресс-службе компании.

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Отмечается, что новая версия препарата может быть создана в течение ближайших трёх месяцев.

Напомним, на минувшей неделе в компании BioNTech сообщили, что её специалисты занялись изучением образца нового штамма коронавируса, обнаруженного в Южной Африке, чтобы установить, потребует ли он внесения изменений в вакцину Pfizer/BioNtech.