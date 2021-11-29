Тбилиси, , 17:29 — REGNUM Михаил Саакашвили, выступая в тбилисском суде, заявил о своих многочисленных заслугах и достижениях на Украине, сообщает 29 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Саакашвили сказал, что он был на Украине, в «самой большой стране Европы», исполнительным председателем совета, в который входили президент, премьер-министр, спикер парламента, все министры, генпрокурор, и который собирался на свои заседания каждый месяц. Саакашвили поставил себе в заслугу то, что на Украине парламентом был принят ряд чрезвычайно важных законов, в частности, законы о собственности на землю, о разрешениях на ведение строительства, об электроэнергии. Саакашвили также перед самым своим отъездом разработал акт о свободе экономики, аналогичный принятому во время его правления в Грузии, и пакет законов о здравоохранении.

Саакашвили сказал, что по опросам, проводившимся на Украине, он регулярно считался главным претендентом на пост премьер-министра страны, а во время президентства Петра Порошенко он даже дважды отказался от официального предложения возглавить правительство.

Саакашвили также похвалился своим материальном достатком на Украине. По его словам, его материальное положение никогда не было таким хорошим, как в период жизни на Украине.

«У меня был собственный дом, высокая зарплата, уважение, я читал лекции по всему миру. Например, недавно я прочитал лекцию 600 миллионерам и миллиардерам на самом фешенебельном курорте Мексики о налоговом кодексе, и, конечно, за все эти лекции они заплатили мне много денег», — заявил Саакашвили.

Напомним, что в тбилисском городском суде рассматривается дело о жестоком разгоне 7 ноября 2007 года демонстрации противников Саакашвили в грузинской столице и последующем захвате полицией оппозиционной телекомпании «Имеди».