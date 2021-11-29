Москва, , 16:50 — REGNUM Перспективные образцы военной техники с гиперзвуковым оружием поступят в Воздушно-космические силы (ВКС) России в 2022 году, сообщил 29 ноября журналистам главнокомандующий ВКС России генерал-лейтенант Андрей Юдин.

Истребитель-перехватчик МиГ-31, несущий ракету «Кинжал» Kremlin.ru

По его данным, в ближайшее время «уровень современности» в вооружении и военной технике ВКС достигнет уровня 89%.

«Также нам предстоит поставить на боевое дежурство перспективные образцы ВВСТ (вооружений, военной и специальной техники), в том числе и с гиперзвуковым вооружением», — цитирует газета «Красная звезда» слова главкома ВКС РФ.

Кроме того, Андрей Юдин сообщил, что в рамках гособоронзаказа в 2022 году запланирована закупка более 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе истребителей пятого поколения Су-57, боевых самолётов Су-35С, ударных вертолётов Ми-28НМ, Ка-52 и учебных самолётов. Наземные части ВКС получат зенитные системы С-350 и С-400, а также комплексы ПВО «Панцирь-С».

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