Минск, 29 ноября, 2021, 16:48 — ИА Регнум. В популярный онлайн-экшен для мобильных устройств World of Warships Blitz добавят контент по мотивам популярной фантастической вселенной Warhammer 40,000. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября сообщили в пресс-службе компании Wargaming.

Василий Иванов ИА REGNUM Косплей по вселенной Warhammer 40,000

Начиная со 2 декабря 2021 года геймеры смогут взять на себя управление морскими линкорами Ragnarok и Ignis Purgatio — у каждого из них будет уникальный камуфляж и командиры с особой озвучкой. Отмечается, что новый контент можно будет приобрести в премиум-магазине игры, получить в контейнерах или проходя миссии в Blitz Pass.

Напомним, что Warhammer 40,000 — это настольная игра-варгейм, события которой разворачиваются в фантастическом мире мрачного будущего. Со временем вокруг игры образовалась целая медиафраншиза с книгами, сериалами, видеоиграми и другим сопутствующим контентом.