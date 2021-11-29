Вашингтон, 29 ноября 2021, 17:58 — REGNUM Во избежание прекращения работы американского федерального правительства 3 декабря, лидеры палаты представителей США предложат идею дополнительного финансирования в качестве временной меры, сообщает 29 ноября Punchbowl.

Здание Палаты представителей США
Здание Палаты представителей США

Идея временного финансирования, которая позволит продлить работу американской деятельности до середины января, будет предложена 30 ноября, а возможное голосование состоится в среду, 1 декабря. Таким образом финансирование агенств США может быть продлено до 21 или 28 января.

Демократическая партия президента США Джо Байдена имеет шаткое преимущество в Сенате, разделяя голоса 50 на 50 с партией республиканцев. Обе партии должны проголосовать для того, что бы президент подписал закон.

Временное финансирование позволит чиновникам сфокусироваться на многих вопросах в преддверии новогодних американских праздников. Конгресс также должен решить вопрос госдолга, чтобы избежать исторического дефолта, который может ударить по экономике уже 15 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу июня совокупная задолженность США достигла почти $28,5 трлн — $22 трлн плюс накопленные долги с августа 2019 года.

Если Конгресс не приостановит действие лимита или не увеличит его, то министерству финансов США придется идти на чрезвычайные меры. При достижении предела США к концу года окажутся на пороге неисполнения расходных обязательств или допустят дефолт по госбумагам.