Вашингтон, , 17:58 — REGNUM Во избежание прекращения работы американского федерального правительства 3 декабря, лидеры палаты представителей США предложат идею дополнительного финансирования в качестве временной меры, сообщает 29 ноября Punchbowl.

Здание Палаты представителей США

Идея временного финансирования, которая позволит продлить работу американской деятельности до середины января, будет предложена 30 ноября, а возможное голосование состоится в среду, 1 декабря. Таким образом финансирование агенств США может быть продлено до 21 или 28 января.

Демократическая партия президента США Джо Байдена имеет шаткое преимущество в Сенате, разделяя голоса 50 на 50 с партией республиканцев. Обе партии должны проголосовать для того, что бы президент подписал закон.

Временное финансирование позволит чиновникам сфокусироваться на многих вопросах в преддверии новогодних американских праздников. Конгресс также должен решить вопрос госдолга, чтобы избежать исторического дефолта, который может ударить по экономике уже 15 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу июня совокупная задолженность США достигла почти $28,5 трлн — $22 трлн плюс накопленные долги с августа 2019 года.

Если Конгресс не приостановит действие лимита или не увеличит его, то министерству финансов США придется идти на чрезвычайные меры. При достижении предела США к концу года окажутся на пороге неисполнения расходных обязательств или допустят дефолт по госбумагам.