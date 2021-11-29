Ливерпуль, Великобритания, 29 ноября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. 29 ноября после завершения 13-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроков прошедшего уикенда. В символическую сборную попали пять футболистов «Ливерпуля», который в субботнем матче разгромил «Саутгемптон» со счетом 4:0.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

Состав символической сборной: Алиссон Беккер («Ливерпуль», 8.0), Эндрю Робертсон («Ливерпуль», 7.9), Ибраима Конате («Ливерпуль», 8.0), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», 8.4), Такехиро Томиясу («Арсенал», 8.5), Леандро Троссард («Брайтон», 7.8), Джон МакГинн («Астон Вилла», 8.8), Джеймс Мэддисон («Лестер», 9.6), Букайо Сака («Арсенал», 7.9), Диогу Жота («Ливерпуль», 8.9), Джейми Варди («Лестер», 8.9).

На данный момент «Ливерпуль», одержав восемь побед и набрав 28 очков, занимает третье место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. От первой позиции «мерсисайдцев» отделяет два очка.

В текущем сезоне 24-летний Диогу Жота принял участие в шестнадцати матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей.