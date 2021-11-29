Москва, 29 ноября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. В день 80-летия гибели Зои Космодемьянской — отважной партизанки, первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, — по всей стране идут памятные мероприятия, в организации которых приняли участие и активисты Бессмертного полка России.

ИА REGNUM Зоя Космодемьянская

Уже ранним утром на малой родине Зои — в селе Осино-Гай Тамбовской области — состоялось возложение цветов к памятнику героической землячке, затем для местных школьников и молодежи были проведены квест-игра «Имя зажглось звездой…» и квиз «Зоя Космодемьянская — шаг в бессмертие». В социальных сетях Дома молодежи Тамбовской области можно принять участие в виртуальных экскурсиях по новому музею Зои Космодемьянской и музею героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских и Степана Перекальского. По всему региону в этот день идут церемонии возложения цветов и траурные митинги в память о подвиге Зои Космодемьянской.

В школах Иркутской области также вспоминали героический шаг 18-летней партизанки, не выдавшей своих товарищей по диверсионной группе и не рассказавшей о задании, которое они выполняли. На уроке мужества для юнармейцев отряда «СПЕЦ» руководитель исполкома Бессмертного полка России в Иркутской области Светлана Минеева напомнила: «Зоя достойно приняла смерть и благодаря этому шагнула в бессмертие. Ее подвиг стал одним из символов стойкости и мужества советского народа в борьбе с нацистскими захватчиками».

Школьники обсудили, что действия разведчиков были осознанные. Они прекрасно знали на что идут, какой опасности подвергают свою жизнь. Подвиг Зои говорит о силе духа множества советских людей. Также Светлана Минеева подняла вопрос о том, что в последнее время некоторые лица, плохо знающими историю и реальную обстановку, в которой оказался наш народ, пытаются принизить подвиг молодой героини, несмотря на свидетельские показания и фотодокументы.

Еще ребята узнали, что советская разведка всех уровней и назначения старалась отследить, на каком участке советско-германского фронта находится дивизия, полк гитлеровских палачей — убийц Зои Космодемьянской. И уже вскоре, в боях под Смоленском, 332-й полк подполковника Рюдерера был разгромлен советской армией. Был убит в бою и офицер-фотолюбитель, в полевой сумке которого бойцы нашли пять «поэтапных» снимков последних минут жизни Зои Космодемьянской. Они были напечатаны во фронтовых и центральных газетах и вызвали новую волну гнева и возмущения нашего сражающегося с фашизмом народа… Уходя в бой, советские воины клялись, что будут сурово и беспощадно мстить за Зою.

Вот что писал военный корреспондент газеты «Вперед на врага!» майор Долин 3 октября 1943 года: «Несколько месяцев назад 332-й пехотный полк, солдаты и офицеры которого зверски замучили Зою, был отмечен на участке нашего фронта. Узнав, что перед ними стоит полк палача Рюдерера, казнившего Зою Космодемьянскую, бойцы поклялись не оставлять в живых ни одного из вояк этого проклятого полка».

Зоя Космодемьянская приняла героическую смерть в деревне Петрищево Московской области. Подмосковное региональное отделение Бессмертного полка России вспоминало сегодня подвиг Зои и погибшей в тот же день на Наро-Фоминской земле Веры Волошиной, спустя много лет ей посмертно было присвоено звание Героя России.

«Судьбы обеих девушек очень трагичны. Еще более трагичным является установление их личности. Если историю и истинное имя партизанки «Тани», как назвалась нацистам во время пыток Зоя Космодемьянская, смогли установить только спустя два месяца после казни, то имя Веры Волошиной числилось в списке пропавших без вести до 1957 года. Их имена навечно записаны в книге памяти не только Московской области, но и всей страны. Эти девушки — вчерашние дети — внесли огромный вклад в Победу, поднимали боевой настрой населения своим непокоренным духом, когда обе перед гибелью кричали о скорой победе Красной армии», — уверен руководитель регионального отделения Бессмертного полка России в Московской области, член Общественной палаты региона Валерий Анисимов.

В день гибели разведчиц Зои Космодемьянской и Веры Волошиной региональным отделением Бессмертного полка России в Московской области и Главным управлением социальных коммуникаций дан старт циклу мероприятий, посвященных 80-летию Битвы за Москву и контрнаступления Красной армии, куда вошли туристические квестовые маршруты в мобильном приложении «Рубеж Победы».

Первый маршрут, протяженностью два километра, пройден сегодня в Наро-Фоминске. Школьники посетили семь объектов, связанных с жизнью города в годы Великой Отечественной войны и местными героями.

Также в этот день более двухсот учеников школы №6 приняли участие в играх-викторинах, посвященных Битве за Москву, которые провел руководитель регионального отделения Валерий Анисимов, и водрузили виртуальные Знамена Победы в память о погибших девушках-героях.

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