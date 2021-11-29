Ташкент, , 16:45 — REGNUM Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 30 ноября примет участие в работе 14-го Форума сотрудничества «Республика Корея — Центральная Азия», сообщает пресс-служба узбекистанского МИД.

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Как сообщает пресс-служба, форум состоится в Душанбе. «В ходе встречи планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития отношений между Республикой Корея и странами Центральной Азии», — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в ходе мероприятия состоится также обмен мнениями по вопросам международной и региональной политики.

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