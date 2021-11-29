Ташкент, 29 ноября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 30 ноября примет участие в работе 14-го Форума сотрудничества «Республика Корея — Центральная Азия», сообщает пресс-служба узбекистанского МИД.

Pixabay.com Флаг Узбекистана

Как сообщает пресс-служба, форум состоится в Душанбе. «В ходе встречи планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития отношений между Республикой Корея и странами Центральной Азии», — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в ходе мероприятия состоится также обмен мнениями по вопросам международной и региональной политики.