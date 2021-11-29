Ярославль, , 16:42 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев пока не купил квартиру в Ярославле. Об этом сообщает ЯрНьюс со ссылкой на официальный ответ правительства области.

Михаил Евраев Yarregion.ru

«Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев постоянно проживает в съемной квартире в Ярославле», — пояснили в управлении массовых коммуникаций.

Напомним, прежний губернатор Дмитрий Миронов за четыре года работы тоже не приобрёл в собственность жильё. В съемной квартире живёт и мэр Ярославля Владимир Волков. Он объясняет это дороговизной квартир в возглавляемом им городе.

Для Михаила Евраева вопрос финансовых возможностей не должен стоять остро. В 2020 году он получил доход в 70 млн рублей, большая часть которого была выручена именно за проданную недвижимость, доставшуюся по наследству.

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