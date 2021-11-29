Бор, Нижегородская область, 29 ноября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Группа жителей Нижегородской области записала обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить QR-коды. По мнению граждан, QR-коды «разделяют людей на хороших и плохих». Видео появилось в социальной сети «ВКонтакте» 29 ноября.

Barnaul.org Проверка QR-кода в торговом центре

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

Видео под названием «Бор против QR-кодов» появилось в социальных сетях и разошлось по нижегородским СМИ. Люди на видео говорят, что «возмущены антинародным курсом, проводимым правительством и губернаторами на местах, который приводит к массовому разобщению, обнищанию населения, агрессии, сегрегации и нарушению конституционных прав человека».

»Принудительное введение QR-кода не имеет никакого отношения к лечению, защите людей от заболевания или предотвращению распространения инфекции. Это явное принуждение к вакцинации посредством ограничения личных свобод», — цитирует авторов сообщения портал «В городе N»

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