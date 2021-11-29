Приштина, , 16:47 — REGNUM Президент Словении Борут Пахор 29 ноября встретился с президентом Косово Вьосой Османи в ходе своего визита в Приштину. Политики выступили с совместной пресс-конференцией, в ходе которой прокомментировали проект Open Balkan, ранее известный как Балканский мини-Шенген.

Борут Пахор Borutpahor.si

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Пахор подчеркнул, что ранее он приветствовал этот проект как элегантный способ разрешения противоречий в отношениях между Сербией и Косово, но никогда не считал его альтернативой вступлению стран Западных Балкан в ЕС.

По словам политика, теперь он считает Open Balkan противоречивым проектом. Османи же заявила, что, так как Сербия играет ключевую роль в этом проекте, он является сферой распространения влияния Сербии. Косово же не будет присоединяться к какой-либо региональной инициативе в статусе сербской провинции, не получив официального признания независимости.

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