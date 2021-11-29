29 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили установку монумента солдатам Красной армии, погибшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в латвийском городе Капседа.

Тимур Кондратьев, , 17:04 — REGNUM Информация, согласно которой в латвийском городе Капседа поставили монумент солдатам Красной армии, погибшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, установки которого Генконсульство России и общественники добивались три года, вызвала дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 29 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

В. Дмитриевский, И. Евстигнеев, Г. Прокопинский. Рождение Красной армии. 1954

"Молодцы! У меня в Латвии дед (Маланичев И. О.) погиб в марте 45-го. Нашёл я его захоронение лет пять назад благодаря поисковикам из Латвии», — пишет Геннадий К.

Многие пользователи выразили свою радость по поводу того, что памятник героям-победителям в Великой войне всё-таки был установлен в Латвии, где множество советских солдат отдали свои жизни ради освобождения этой земли от нацистских захватчиков.

Солдаты Красной Армии в бою под Ригой Mil.ru

«Хоть одна хорошая новость из Латвии. Имейте уважение к тем, кто воевал и умирал за правое дело, за свободу, не ища при этом для себя личной выгоды», — призывает Никита Н.

«Молодцы те, кто борется за историческую справедливость, за честь своих товарищей и предков! Моё уважение!» — обращается Aleksey G.

Некоторые комментаторы опасаются, что данный памятник может подвергнуться атаке со стороны вандалов, которые ненавидят всё, что связано с Советским Союзом и Россией.

«Через неделю этот памятник краской обольют или сломают, в Латвии полно неонацистских мразей. Необходимо монумент охранять, иначе жди беды», — предупреждает Григорий Б.

Часть людей полагает, что Латвия не достойна того, чтобы на её территории стояли подобные памятники, потому что современная политика этой страны показывает, что в её элите множество представителей человеконенавистнической идеологии.

«Власти Латвии считают, что страна была оккупирована СССР с 1940 по 1991 год. Советские войска официально считают оккупационными. Зачем в таком государстве возводить подобные памятники? Там победили нацисты, взяли реванш. Это кощунство над героями-победителями, потомки которых не сумели сдержать чёрную пакость», — считает Иван С.

Освобождение Риги Красной Армией. 1944

Ряд пользователей не верит в чистоту помыслов тех, кто добивался установки данного памятника.

«Установили памятник Бойцам Красной Армии, а подходят на поклон к нему с российским флагом. С Красным знаменем нужно приходить к памятнику Бойцам Красной Армии. Иначе получается, что какие-то отдельные политики собирают вокруг себя рассеянный по всей Латвии пророссийский электорат, т. е. пиарятся на советском прошлом», — подозревает Владимир Л.

Отдельные комментаторы отмечают, что установка памятника солдатам Красной армии — в любом случае очень позитивное событие, которое делает положение вещей более справедливым.

«Неважно, кто и зачем установил этот памятник. Важно то, что латвийские дети, когда будут мимо него проходить, так или иначе поинтересуются, кому он посвящён. Это напоминание всему латвийскому народу о тех, кто очистил их землю от фашизма», — указывает Ринат А.

Напомним, 28 ноября Sputnik Латвия опубликовал информацию, согласно которой в латвийском городе Капседа поставили монумент солдатам Красной армии, погибшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, установки которого Генконсульство России и общественники добивались три года.