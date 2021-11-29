Вена, 29 ноября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Заражение штаммом коронавируса «Омикрон» в Австрии подтвердилось, сообщили 29 ноября в пресс-службе правительства страны.

(сс) М. Денисов. Mos.ru Лаборатория

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

Австрийский минздрав установил, что подозрение на заражение у одного из жителей стран новым штаммом подтвердилось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о первом заразившемся штаммом «Омикрон» в Австрии стало известно накануне, 28 ноября. Случай заражения выявлен на территории федеральной земли Тироль.