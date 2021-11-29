Белград, , 18:25 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 29 ноября заявил о том, что он все еще не подписал закон об экспроприации имущества, против которого протестуют граждане Сербии. Также Вучич «думает», что он уже подписал закон о референдуме .

Александр Вучич Predsednik.rs

«Я думаю, что закон о референдуме я подписал как только я вернулся из Сочи (со встречи с президентом РФ Путиным — ИА REGNUM), но закон об экспроприации я точно не подписал. Я жду экспертного мнения юристов», — процитировало агентство «Бета» слова Вучича.

Президент Сербии прокомментировал инциденты, которые произошли на акциях протеста в городе Шабац 27 ноября. По его словам, там был избит человек, управляющий багером, который никому не угрожал.

«Этот человек, который никому не навредил и сам получил тяжелые телесные повреждения», — отметил Вучич.

Он призвал граждан проявить сдержанность.

Напомним, что 27 ноября в нескольких городах Сербии были организованы протесты против закона об экспроприации имущества, который ранее принял парламент страны, а также против намерения властей построить литиевый рудник на западе Сербии, из-за чего из данного района должны быть перемещены целые деревни.