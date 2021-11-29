Уфа, , 16:40 — REGNUM Сегодня, 29 ноября, в Уфе на стадионе «BetBoom Арена» «Уфа» в матче шестнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги сезона 2021/22 сыграет с московским «Спартаком». Игра начнется в 17:00 по московскому времени. За час до стартового свистка команды назвали стартовые составы.

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«Уфа»: Александр Беленов, Алексей Никитин, Боян Йокич, Эрвинг Джо Ботака-Иобома, Эгаш Касинтура, Юрий Журавлев, Руслан Фищенко, Остон Урунов, Владислав Камилов, Вячеслав Кротов, Гамид Агаларов.

«Спартак»: Александр Селихов, Максимилиано Кауфриз, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон Дантас, Наиль Умяров, Руслан Литвинов, Александр Ломовицкий, Квинси Промес, Александр Соболев, Джордан Ларссон.

В предыдущем матча «Спартак» дома одержал уверенную победу над башкирским клубом со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Эсекьель Понсе и Квинси Промес.

На данный момент «Спартак» с пятью победами и девятнадцатью очками идет на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа», набрав пятнадцать очков, расположилась двумя строчками ниже.