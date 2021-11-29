Нижний Новгород, 29 ноября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Более трети жителей Нижегородской области пессимистично отзываются о своём материальном положении. Таковы результаты опроса 1200 нижегородцев, проведенного специалистами Научно-исследовательского института проблем социального управления.

Опрос

Незначительное ухудшение отмечают 23,1% опрошенных и ещё 10,6% респондентов считают, что их благосостояние сильно ухудшилось.

При этом лишь 3,7% жителей региона придерживаются мнения, что их материальное положение значительно улучшилось. Также 13,1% нижегородцев заявили о небольшом приросте благосостояния.

Стоит отметить рост доли тех, кто не задумывается о будущем и живет одним днем — таковых насчитывается уже 14,1%. Месяцем ранее их было 10,6% от общего числа опрошенных.

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