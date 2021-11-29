Магнитогорск, Челябинская область, , 16:35 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области осудили участника организованной группировки наркосбытчиков. Приговор вынес Орджоникидзевский районный суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

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По данным следствия, в январе и феврале он размещал в разных городах региона «закладки» наркотических средств. В Магнитогорске его поймали. Силовики изъяли содержимое закладок общим весом более 73 граммов.

Суд назначил подсудимому 13 лет и 2 месяцев в строгого режима. Также гражданин должен будет заплатить штраф в размере 120 тыс. рублей.