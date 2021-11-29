Москва, 29 ноября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. В 2021 году в рамках акции «Сохраним лес» было высажено 70 млн деревьев, сообщила 29 ноября вице-премьер Виктория Абрамченко.

Дерево

По её словам, которые приводит сайт правительства России, с каждым годом акция «Сохраним лес» привлекает всё больше энтузиастов.

«Благодаря активности наших граждан в этом году удалось установить рекорд — высадить более 70 млн деревьев. Это почти в два раза больше, чем в прошлые годы», — сказала Абрамченко.

Всего в мероприятии приняли участие 1,3 млн человек — на 200 тыс. больше, чем в 2020 году. Главный акцент был сделан на регионах, пострадавших в ходе лесных пожаров. Наиболее активно работа шла в Якутии, Челябинской области, Карелии, Мордовии, Нижегородской области, Крыму, ЯНАО, Калининградской области, Дагестане и на Камчатке.