Москва, 29 ноября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Более трех тысяч заявок в 15 номинациях из 80 субъектов России подано на соискание премии Российского общества «Знание», сообщил журналистам первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Сергей Кириенко

«У нас более трех тысяч заявок из 80 регионов страны подано в качестве номинантов на победителя в этой премии», — сказал Сергей Кириенко.

«Меня это очень радует, потому что это говорит о том, какое огромное количество людей, которые посвятили свою жизнь, тратят своё время, силы, талант на то, чтобы передавать знания подрастающему поколению», — отметил он.

Сергей Кириенко также сообщил, что участники поборются в 15 номинациях.

«Только 14 из них распределяются экспертами и почетным жюри. Одна определяется всенародным голосованием, то есть мнением слушателей», — сказал первый заместитель главы Администрации президента РФ.

«Среди членов почетного жюри — лучшие и самые уважаемые представители российской науки и культуры. Самое главное — это очень авторитетные люди, мнению которых доверяют, потому выбирать лучшего из лучших — всегда ответственное и непростое дело», — цитирует слова Сергея Кириенко Intertfax.

Также Сергей Кириенко выразил отдельную благодарность экспертам.

«У нас более 300 экспертов, которые выделены и министерствами, и ведомствами, научными и культурными коллективами. Из более чем трех тысяч нужно было сначала выбрать 103 номинанта. Это большую работу проделали эксперты», — сказал он.

«7 декабря нас ждет торжественная церемония первой премии общества «Знание». Там мы узнаем, кто победит», — отметил Сергей Кириенко.

«Несмотря на то, что с момента обновления общества «Знание» прошло менее, чем полгода, сегодня это уже более 15 тысяч лекций по всей стране, которые прочитаны. Причём каждая лекция — глаза в глаза. Более 250 млн просмотров лекций, более 7 тыс. лекторов», — заявил первый заместитель главы Администрации президента РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 29 ноября, проходит заседание почетного жюри, в состав которого входят государственные деятели, представители бизнеса, а также деятели науки, культуры и искусства. Они определят лауреатов премии.

Премия учреждена Российским обществом «Знание» для признания заслуг российских просветителей, выявления значимых просветительских проектов и подтверждения высокого статуса лектора в России.

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