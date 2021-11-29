Москва, 29 ноября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Первый автодорожный трансграничный мостовой переход между Россией и Китаем, построенный без привлечения бюджетных средств, ждёт своего открытия. Об этом 29 ноября заявил председатель совета директоров «БТС-МОСТ» Руслан Байсаров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Hram-anevskogo.prihod.ru Благовещенск

«Благовещенск — Хэйхэ, первый автодорожный трансграничный мостовой переход между Россией и Китаем, построенный без привлечения бюджетных средств. Из-за пандемии коронавируса ждёт своего открытия. Просим Вас принять участие и пригласить Си Цзиньпина, потому что это очень большое и важное событие, первый мост», — заявил Байсаров.