Москва, 29 ноября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин побеседовал по телефону с президентом Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном Арканжем Туадерой, сообщает 29 ноября пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Руководитель ЦАР поблагодарил президента России за разноплановую поддержку его страны.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой. Президент России поздравил президента ЦАР с отмечаемым 1 декабря национальным праздником — Днем провозглашения Республики. Туадера поблагодарил Владимира Путина за разноплановую поддержку, оказываемую Россией его стране», — указано в сообщении.

Кроме того, обсуждались вопросы борьбы с коронавирусной эпидемией.