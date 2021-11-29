Женева, Швейцария, , 16:34 — REGNUM Вторая чрезвычайная сессия Всемирной организации здравоохранения начала работу 29 ноября 2021 года. На ней будут рассмотрены возможности принятия специальной Конвенции по ответу на пандемии или так называемое «Пандемическое Соглашение».

В основу будущего Соглашения положены специальный «пандемический отчет», опубликованный ВОЗ 23 ноября 2021 года и «пандемический путеводитель», опубликованный 22 сентября 2021 года.

В этих документах, в частности, предлагается:

— единоличное право ВОЗ объявлять о наступлении очередной «пандемии»;

— отмена верховенства прав Человека при наступлении «пандемических» режимов;

— радикальные ограничения прав профсоюзов;

— наделение НКО и иных неопределенных структур правом наравне с государствами участвовать в установлении международных законов;

— обязанность стран запрашивать внешнюю помощь, в случае, если они не справляются с «пандемией» своими силами.

Вторая чрезвычайная сессия завершит свою работу 01 декабря 2021 года.

Первая чрезвычайная сессия ВОЗ прошла 9 ноября 2006 года и была посвящена рассмотрению последствий смерти предыдущего Генерального директора ВОЗ Ли Чон Вука и ускорению процедуры избрания следующего Генерального директора.

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