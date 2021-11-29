Липецк, 29 ноября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Учащийся липецкого центра «IT-куб» Степан Орлов стал победителем фестиваля «Открытия — 2030», который организует Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование», сообщил ИА REGNUM глава администрации Игорь Артамонов.

Липецкаяобласть.рф Степан Орлов

Он отметил, что участие в конкурсе принимали 400 школьников со всей страны. В номинации «Техническая» высшей награды удостоился воспитанник липецкого центра цифрового образования детей «IT-куб» (Skills-Центр) Степан Орлов. Школьник занимается по направлению «Мобильная робототехника. Продвинутый уровень», не раз становился победителем регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия) в компетенции для юниоров, призёром Всероссийских и международных конкурсов инженерно-технической направленности.

«Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодёжь, — подчеркнул Игорь Артамонов. — Наша задача — обеспечить равные возможности для самореализации каждого ребёнка. Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения региона успевали за современными тенденциями, и прилагаем большие усилия для достижения этой цели».