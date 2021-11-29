Кострома, , 16:27 — REGNUM Учеников школ, колледжей и вузов в Костромской области с согласия родителей будут выборочно тестировать на наличие коронавируса — сообщает департамент образования региона.

На уроке Дарья Антонова © ИА REGNUM

Исследование необходимо для того, чтобы понять реальный уровень заболеваемости детей в образовательных учреждениях. В данный момент картина может быть необъективна, так как большинство ребят переносят инфекцию бессимптомно.

Тестирование будет проводиться в школах, вузах и колледжах с максимальным уровнем согласия. Дети, чьи родители дадут отказы на исследования, продолжат посещать уроки. Никаких ограничений для них не предусмотрено.

Напомним, подобное исследование среди школьников и детсадовцев проводили в 2020 году. Тогда из 500 взятых проб положительный результат показали лишь две.

Читайте ранее в этом сюжете: В Костромской области детей начнут выборочно тестировать на коронавирус