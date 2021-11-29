Псков, , 16:30 — REGNUM В четырех районах Псковской области из-за снегопада без света остались более трех тысяч жителей. Об этом 29 ноября сообщили в оперативном штабе.

Столб с электрическими проводами Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Из-за выпадения большого количества осадков и налипания снега на провода в ряде районов Псковской области наблюдаются перебои с электроснабжением», — говорится в сообщении.

По состоянию на 15:00 мск 29 ноября, без электроснабжения оказались 287 населенных пунктов и более 3 тыс. жителей. Больше всего отключений фиксируется в Печорском, Бежаницком, Новосокольническом, Локнянском районах.

«На местах оперативно работают 48 бригад электриков, которые переключают потребителей на резервные линии, важные социальные объекты также переводятся на резервные источники питания», — уточнили в оперштабе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по прогнозу на вечер 29-го и день 30 ноября в регионе ожидается снегопад и налипание снега.

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