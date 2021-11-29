Вашингтон, , 17:11 — REGNUM Американский модельер Том Форд поделился своими впечатлениями от просмотра фильма «Дом Gucci». Об этом 29 ноября пишет издание Esquire.

Том Форд Скриншот с YouTube

Форд назвал свои чувства от просмотра киноленты «смешанными» — периодически ему казалось, что он смотрит юмористический «скетч в Saturday Night Live». «Я ощущал ураган чувств, когда вышел из кинотеатра. В зале я много смеялся вслух, но было ли это правильно?» — говорит он.

Том Форд также высказался относительно сюжетной линии о себе — он посчитал, что у персонажа, прототипом которого он являлся, не было достаточного развития и многие сцены можно было вырезать. «Мне было очень грустно в течение нескольких дней после просмотра фильма… мне трудно было увидеть юмор в такой драматичной и кровавой истории, которую я знаю изнутри. Временами это было абсурдно, но в конечном итоге это трагично», — поделился модельер.

ИА REGNUM напоминает, что Том Форд состоял в должности креативного директора дома моды с 1994 по 2004 год. Он застал те события, которые рассказаны в фильме «Дом Gucci», премьера которого назначена на 2 декабря 2021 года.

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