Москва, , 16:24 — REGNUM Глобальная потребность в нефти и газе в ближайшие десятилетия будет сохраняться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал высказывание вице-премьера РФ Александра Новака о том, что нефти РФ хватит еще на 30 лет, а газа — на 50 лет.

Энергетика Администрация Липецкой области

«Прогнозы по отказу от нефти и газа в энергетике звучат часто, но пока реальные альтернативы — атомная энергетика и генерация на основе ветра, приливов и солнца — не могут дать необходимую мощность за адекватные средства, — рассказал Цыганов. — При этом возникает значительное количество дополнительных рисков, которые пока не научились эффективно минимизировать. Атомная энергетика порождает часто неприемлемые риски потенциального загрязнения природной среды, и пока необходимый технологический прорыв еще не произошёл».

По его словам, вопросы альтернативных вариантов получения электроэнергии тоже пока не удовлетворяют всем требованиям экономичности и надежности.

«Строительство новых ГЭС может вызывать засуху у соседей, живущих ниже по течению. Ветра не всегда устойчивы, соответственно, ветрогенерация не всегда стабильна, это хорошо показала европейская осень 2021 года. В ряде случаев альтернативная энергетика тоже негативно влияет на экологию, создавая иные, чем углеводороды, угрозы и риски. Есть и сложности с использованием, добычей и обработкой редкоземельных металлов, используемых в аккумуляторах, что оттягивает массовый переход с углеводородов на электрическую тягу, — сказал Цыганов. — Стоит учесть и потенциал углеводородов в химической промышленности, что будет поддерживать спрос на нефть и газ. Поэтому потребность в нефти и газе в ближайшие десятилетия будет сохраняться, что хорошо видно на примере угля, который активно используется с XIX века, пусть и меньшей зависимостью экономики от его добычи и переработки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в условиях глобального энергоперехода природный газ останется одним из самых востребованных природных ресурсов.

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